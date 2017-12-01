بالصور.. عمالة عربية تقطع أكثر من 70 شجرة في الأفلاج للكسب المادي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الجهات ذات الاختصاص، اليوم، الجمعة، عن ضبط عمالة عربية قامت بتقطيع أكثر من 70 شجرة بالغيل شمال غربي الأفلاج.

وتمكنت فِرَق أمنية وفِرَق أخرى من الجهات ذات الاختصاص وبمساعدة من مركز الغيل، عبثَ وافدين من جنسية عربية قاموا بتقطيع أكثر من 70 شجرة خضراء في شعيب مليزق شمال مركز الغيل، حيث تم القبض عليهم وتسليمهم للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال المواطن فهد السبيعي أحد سكان الغيل، إن أشجار وادي الغيل وشعبانة تشهد هجوماً شرساً من الاحتطاب الجائر الذي لا يفرّق بين الأشجار الخضراء أو اليابسة، ولا يراعي ظل المارة والمتنزهين؛ بل يتم اجتثاث أشجار معمرة لها عقود من الزمن تعيش في الصحراء يستظل تحتها الإنسان والحيوان؛ بهدف الكسب المادي فقط.