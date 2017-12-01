تشييع جثمان شهيد جازان بحضور حشود المواطنين

تركي السالم(صدى):

احتشد آلاف مواطني منطقة جازان ، صباح اليوم الجمعة ، لتشييع جثمان الشهيد عابد عريشي من مسقط رأسه بقرية الجرادية في صامطة ، للصلاة على جثمان الشهيد في مقبرة الجرادية الغربية .

ووفقاً لما ذكرته شرطة جازان ، فقد تعرض المواطن ” عريشي ” لحادث إطلاق ناري عندما كان مُستقلاً لسيارته في مدخل قرية الجرادية من قبل شاب فر هارباً بعد الواقعة .

ونقل المجني عليه إلى المستشفى ولكنه توفي على الفور متأثراً بالإصابة ، وتم إشعار النيابة العامة ومُخاطبة الطبيب الشرعي للكشف على الجثمان وفقاً لتوجيه صاحب السمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، ومن ثم تم استنفار كافة الفرق الرسمية والمدنية وإغلاق مخارج المحافظات المجاورة لتضييق الخناق على مُرتكب الجريمة قبل هروبه .، وبالفعل ألقت الشرطة القبض عليه بأحد المسارحة .