الإمارات تحتفل بعيدها الوطني.. وسعوديون عبر ” تويتر ” : ” عزكم عزنا “

نايف السالم(صدى):

تحتفل الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، بعيدها الوطني الـ46، غدًا السبت، وفي هذا السياق، دشَن المئات من السعوديين وسم ” عزكم عزنا ” للاحتفال مع أشقائهم الإماراتيين.

وشارك مسئولين حكوميين وجهات رسمية، في الوسم كان أبرزها وزارة الثقافة والإعلام، والأندية الرياضية، حيث وصلت المشاركات لأكثر من 21 مليون مواطن، بحسب موقع تويتر.

وكتبت وزارة الثقافة والإعلام، تغريدة لها على الوسم، قائلة: ” عينين في رأس، الله لايفرقنا، عز الإمارات من عز السعودية ” ، وهنأ هاني الغفيلي، المتحدث الرسمي للوزارة، الإمارات بعيدها الـ46 قائلا: للإمارات نقول لهم: “ كل عام ووطنكم بخير وعزّة وشموخ ” .

و هنأت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، باليوم الوطني الإماراتي الـ46.

وتحت عنوان ” روح الاتحاد ” ، نشر حساب نادي الاتحاد السعودي صورة، تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تقدمت أمانة محافظة جدة بالتهنئة لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، قائلة: كل عام ووطنكم بخير وعزّة وشموخ.

فيما نشرت المؤسسات الإخبارية بالمملكة تقارير مكثفة، شاركت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة، الاحتفاء بالعيد الوطني للإمارات.