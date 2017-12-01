مغردون يضعون سيناريوهات فوز الأخضر في كأس العالم

نواف السالم(صدى):

وقعت السعودية مع منتخب مصر، في المجموعة الأولي، في كأس العالم 2018، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم منتخبين من عرببين؛ وستخوض السعودية المبارة الافتتاحية لكأس العالم، لتصبح الدولة العربية الأولى التي تخوض مباراة الافتتاح في المونديال.

وفور إعلان نتيجة القرعة، شهدت منصة ” تويتر ” سيناريوهات مختلفة لفوز المنتخب والتأهل لدور الـ 16، وتشارك المغردون توقعاتهم المختلفة عبر عدد من الهاشتاقات المتعلقة بقرعة كأس العالم.

وضع حميد سيناريو متوقع لمشوار المنتخب قائلًا: ” نتعادل مع روسيا والاورغواي ونفوز على مصر وأحلى تاهل لدور ال١٦نلعب بطريقه دفاعيه والمولد ياخذ له مرتده ونتاهل لدور 8 وقتها نحاول نوصل لضربات الجزاء ويتألق المعيوف وعلى نص النهائي ونتاهل بدعوات والدين والنهائي عاد بيفوز الاجدر طريقنا سهل بس نحتاج تركيز شويا ” .

كما أشار مصطفى زكي إلى أهمية الاعداد الجيد قائلًا : ” الإعداد الجيد سيحعل من منتخبنا ندا قويا، اما التخبط وتغيير المدربين في الوقت الحرج سيجعل من منتخبنا بوابة للفرق الاخرى. الفشل في الإعداد هو الإعداد للفشل ” .

وتابع حمدي الغفري: ” المباراة مع روسيا هي اللي راح تحدد هوية المنتخب السعودي وامكانية منافسته على الصعود للدور الثاني ،، رغم صعوبة المجموعة لكنّي متفائل بأن الاخضر راح يكون ندّ قوي ،، اهم شي وقفة الجميع مع المنتخب ” .

وفيما يتعلق بالمجموعة قال سلمان: ” صراحة أسهل مجموعة مجموعتنا إذا لم نتأهل للدورالثاني مع هذه المجموعه لخسارة من الان ” .