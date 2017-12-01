بالصور.. وقائع جنازة شهيد الواجب الثاني بـ ” جازان “

تركي السالم(صدى):

استشهد رئيس رقباء ماجد بن حسن بن منصور عطيف ، أحد منسوبي البحرية الملكية السعودية ، يوم الأربعاء الماضي ، أثناء تأديته لعمله في الحد الجنوبي بمحافظة الخوبة ، وأدى المصليين صلاة الميت على روحه عصر اليوم الجمعة عقب الصلاة بجامع ” الحصامة ” في أحد المسارحة .

وحضر الجنازة عدد كبير من الشخصيات الهامة بالملكة تقديراً لجهود شهيد الواجب ، حيث تقدم الحضور وكيل إمارة جازان محمد بن سعيد الحجري ، وسعد الحكمي وكيل محافظة أحد المسارحة ، ومجموعة كبيرة من الأعيان والمشايخ وكبار ضباط القوات المُسلحة بالمنطقة ، كما حضر من قوة جازان المقدم فهد المقبل ، ومن مكتب الشهداء والمصابين النقيب بندر الزهراني ، ورئيس لجنة رعاية أسر الشهداء الرئيس رقباء فهد حكمي

ووجه المسؤولون على رأسهم ” الحجري التعازي لوالد وذوي شهيد الواجب ، ونقلوا لهم تعازي أمير منطقة جازان ، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز ، ونائبه سمو الأمير محمد بن عبد العزيز ، داعياً المولى له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان على فراقه .