بعد 48 ساعة من الافتتاح.. شخص يدون اسمه على الواجهة البحرية بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ ” ستاند ” بالواجهة البحرية كتاب علية أحد الأشخاص اسمه ” ثامر ” ، ما أثار الغضب حيث أنه لم يمر أكثر من 48 ساعة علي الافتتاح.

وعبر عدة هاشتاقات، طالب النشطاء بأن يمسح ما كتبه ويعتذر، مؤكدين أن الهدف من المطالبة كحملة شعبية لكل شخص يحاول تشويه الممتلكات أو الاعتداء عليها.

كما طالب النشطاء بوضع كاميرات مراقبة للكشف عن المعتدين في مشروع الواجهة البحرية الذي كلّف ملايين الريالات والتشهير وعقوبة من يعتدي على الممتلكات العامة، وخصوصًا أن المشروع لم يكمل اليومين فقط .