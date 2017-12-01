” النقل ” توجه مقاوليها بالالتزام بأنظمة الإقامة والعمل

عادل الحربي(صدى):

استجابة للحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” التي انطلقت في 26 من شهر صفر الماضي، أخطرت وزارة النقل اليوم الجمعة، جميع مقاوليها علي الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل.

وشددت الوزارة في خطاب وجهته إلى مديري فروعها، علي أهمية إلزام مقاولي مشاريع التنفيذ والصيانة القائمة، البالغ عددها 625 مشروعًا، باتباع الأنظمة وتطبيقها على جميع العاملين لديهم، وعدم تشغيل المخالفين، مؤكدة أنها لن تتوانى في محاسبة غير الملتزمين وفقاً للعقوبات المقررة المنصوص عليها في الأنظمة.

يذكر أن الأجهزة المعنية المشاركة في الحملة بدأت بتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وفق خطط أمنية متكاملة وتنسيق مستمر؛ لتشمل كافة محافظات ومراكز وقرى المملكة والتي تهدف إلى ضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل.