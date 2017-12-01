بعد إعلان ” شفيق ” ترشحه للرئاسة .. الخارجية : ” القانون لا يمنع أحداً من الترشح “

القاهرة(صدى):

علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على خبر ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا ” من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، شريطة توافر الشروط القانونية فيه ” .

وأضاف شكري خلال مشاركته في أعمال منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، أن ” القانون لا يمنع أحداً من الترشح.. ولكن أعلم أن شفيق لديه بعض القضايا، ولا أعرف هل حلت أم لا؟ ” .

وأعلن أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق يوم الأربعاء الماضي، عن إنه نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ” خلال الأيام المقبلة ” .