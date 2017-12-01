بعد إعلان ” شفيق ” ترشحه للرئاسة .. الخارجية : ” القانون لا يمنع أحداً من الترشح “
علق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على خبر ترشح الفريق أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلًا ” من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، شريطة توافر الشروط القانونية فيه ” .
وأضاف شكري خلال مشاركته في أعمال منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، أن ” القانون لا يمنع أحداً من الترشح.. ولكن أعلم أن شفيق لديه بعض القضايا، ولا أعرف هل حلت أم لا؟ ” .
وأعلن أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق يوم الأربعاء الماضي، عن إنه نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر ” خلال الأيام المقبلة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14370 ] نشر منذ 1 ساعة
لكن شفيق طلع في مقطع فديو يقول ان الامارات منعته من السفر
ورد عليه قرقاش بقوله ان شفيق ناكر للجميل ويستطيع يسافر متى شاء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23377 ] نشر منذ 1 ساعة
أنتوا أنتخبوه الحين وبعدين افتحوا ملف قضاياه😂😂😂😂😂😂😂😂
شفيق طلع بمقطع يتهم الأمارات بمنعه من السفر
والزيارات
والعم قرقاش تقروش وزعل
وضاحي خلفان يقول فكوني عليه
ويخراااااااابي🤗🤗🤗🤗