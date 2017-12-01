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بالفيديو.. عالم كيميائي يتحول إلى رجل خارق بتغيير الجينات

بالفيديو.. عالم كيميائي يتحول إلى رجل خارق بتغيير الجينات
واشنطن(صدى):

قرر ” جوسيا زاينر ” عالم الكيمياء الحيوية الأمريكي والذي يبلغ 36 عاماً ، أن يقوم بإدخال تعديلات جينية على حمضه النووي كطريقة تحوله إلى إنسان خارق من خلال تقوية عضلات جسمه ، وهو الأمر الذي جعله يردد دائماً بأنه رجل خارق منذ إجرائه لهذه التجربة العلمية الغير مسبوقة .

وأجرى ” زاينر ” تقنية جديدة غير مسبوقة أطلق عليها ” المقصات الجزيئية ” ، والتي تقوم بدورها بتعديل مهام الجينات من خلال تبديل مقطع من الحمض النووي لنفس الجزم بجزء آخر ، وهو ما تحفظ عليه المجتمع العلمي مُحذراً من احتمالية حدوث مخاطر له ، وفقاً لما ورد بمجلة ” توب سونتي ” الفرنسية .

واستوحى العالم هذه الظاهرة من الطبيعة ، حيث يتم استخدامها منذ فترة طويلة لبعض أنواع البكتيريا التي تقوم بمحاربة الفيروسات ، حيث تمكن من خلال التجربة أن يزيل جينة ” ميوستاتين ” من يده وهو البروتين الذي يمنع نمو العضلات ، عن طريق حقن ساعده بجرعة من محلول يعمل على تبديل الجينات من خلال تقنية المقصات الجزيئية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39065 ] نشر منذ 1 ساعة

يصير ,,

[ عدد التعليقات: 14370 ] نشر منذ 1 ساعة

يكون خير

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