امرأة هندية تكتشف بقايا ابنها المتحجر من 15 عامًا

نيودلهي(صدى):

عثر أطباء في الهند، على جنين متحجر في أمعاء والدته منذ 15 عامًا، حيث كانت الأم أجهضته منذ تلك السنين.

وقالت الأم، إنها عانت من آلام في البطن على مر السنين وزارت العديد من الأطباء، الذين أعطوا لها مسكنات الألم وحبوب الحموضة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت تتقيأ باستمرار، ما أثار قلقها، وعندها ذهبت لرؤية الأخصائي الذي اكتشف السبب الصادم، وأجرى أشعة مقطعية ووجد شيئًا ما يعوق أمعاءها.

وعندما أجرى الطبيب الفحص بالمنظار، اكتشف أنّ هذا العائق هو بقاء الجنين المكتمل النمو متحجرًا داخلها، وعمره 4 شهور، وأزال الطبيب الطفل الحجري من جسم السيدة و4 أقدام من أمعائها أيضًا، وستكون بخير ” .