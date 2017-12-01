الجيش اليمني: الانقلابيون على وشك الانهيار

فهمي محمد(صدى):

أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن الحاضنة الشعبية للميليشيا الانقلابية أصبحت على وشك النهاية، وبات الكبار يدركون أن المشاركة مع الميليشيا في القتال ليس سوى القتل وبدون هدف، بحسب تعبيره.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني، إلى دور التحالف بقيادة السعودية في إيصال الميليشيا الانقلابية إلى هذه المرحلة من الضعف، موضحًا أن الميليشيا تتلقى ضربات موجعة كل يوم على يد الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي، وباتت في وضع تقهقر وانهيار.

كما أوضح أن الانقلابيين، يعانون من انهيارات متتالية في صفوف مقاتليها وتقهقر مستمر، وهي في طريقها للنهاية المحتومة، ما دفعها لاختطاف الأطفال والزج بهم في جبهات القتال.