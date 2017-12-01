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إنهاء خدمة 5 من أعضاء التدريس بجامعة القاهرة والسبب

إنهاء خدمة 5 من أعضاء التدريس بجامعة القاهرة والسبب
القاهرة(صدى):

أنهت جامعة القاهرة، خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة ” كجماعة إرهابية ” بالبلاد.

وتضمن القرار بحسب بيان رسمي اليوم الجمعة، كلًا من: ” رشاد محمد على البيومي أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي)، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 44 دقيقة

عادى ينهونهم من عندهم ونتعاقد حنا معهم الجامعات عندنا تأخذ ماشاء الله المتردية والنطيحة

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