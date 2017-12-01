باكستان تدين إطلاق صاروخ باليستي تجاه أراضي المملكة

نايف السالم(صدى):

أدانت باكستان بشدة اليوم الجمعة، إطلاقَ صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأعرب بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، عن قلق باكستان البالغ إزاء هذا العمل الذي استهدف أراضي المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته إشادة باكستان بالإجراءات التي اتخذتها القوات السعودية في الوقت المناسب لاعتراض الصاروخ وتدميره دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأكد البيان تضامن باكستان مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها ضد أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها، مطالباً الميليشيات الحوثية المسلحة بالكف عن استهداف أراضي المملكة.