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وطأة العزلة تتسبب في تراجع مؤشرات البورصة القطرية

وطأة العزلة تتسبب في تراجع مؤشرات البورصة القطرية
طلال الضوي(صدى):

هبط المؤشر العام للبورصة القطرية 5.52% ليصل إلى لنقطة 7714.26 ، بسب تراجع الريال الذي أدى لتكبد الأسهم القطرية لخسائر فادحة منذ مطلع 2017 وحتى نهاية العام .

وتسببت العزلة التي تعانيها الدوحة منذ بداية يونيو الماضي إلى تعميق هذه الخسارة المالية ، حيث وصلت الخسائر في البورصة إلى حوالي 26% هذا العام ، بالتزامن مع تراجع المعروض من الدولار بشكل كبير .

وفشلت محاولات المصرف القطري المركزي في تهدئة مخاوف المستثمرين والشركات الأجنبية ، بعد رغبتهم في تحويل أموالهم بالريال للعملات الأخرى ، لاتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحصول على تلك العملات بالسعر الرسمي المُعلن ، فضلاً عن سحب عدد كبير من المستثمرين القطريين لودائعهم من البنوك .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14370 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب يكون خير

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