قضاء البحرين يحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة 400 دينار لوافد دهس زميله

المنامة(صدى):

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، بحبس مدرس من جنسية عربية 7 سنوات، والغرامة 400 دينار، وإبعادخ عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بعدما أقدم على دهس زميله في العمل وكسر ركبتيه بسبب خلافات بينهما.

وتعرَض المجني عليه، والبالغ 64 عامًا، للدهس من قبل زميله أثناء ترجله من سيارته أمام منزله حيث فوجىء بالمتهم يقود سيارته بأقصى سرعة ويصطدم به متعمدًا، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ونقله للمستشفى للعلاج.

وأوضح المجني عليه في إفادته، أن هناك خلافات بينه وبين المتهم في العمل، إذ إن المتهم تم نقله من المدرسة التي يعمل بها، وكان يعتقد أنه من تسبب في نقله وظل يتصل به ويهدده.

من جابنه، أنكر الجاني التهم الموجهة إليه.

وأشار التحقيق إلى أن السيارة سارت بسرعة عالية تصل إلى 100 كم في شارع لا تتجاوز سرعته 30 كلم، وأن الجاني لم يخفف من سرعته، حيث لم يظهر هناك أثر لاستعمال الفرامل، فيما تبين من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بفعل التصادم، وإصابة ركبتيه بالحادث، ما تخلف عنه عاهة مستديمة في الركبة اليسرى.