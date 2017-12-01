دراسة حديثة: العلاقة الحميمية ليست أكثر ما يريده الرجل

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة، أن اهتمامات الرجال العاطفية لا تقتصر على هذا الأمر فقط كما تعتقدين فثمة أمر أكثر أهمية بالنسبة اليه من العلاقة الحميمة بحد ذاتها!

يميل الرجل عادةً الى التعبير عن مشاعره جسديًا وليس عاطفيًا أقله مقارنة بالنساء بشكل عام لكن كلا الرجل والمرأة يجتمعان على الحاجة الموحدة لأن يحبا ويشعرا بأن أحدًا يحبهما في المقابل.

الا أن تعريف المجتمع لمفهوم الرجولة ووضع الرجل في إطار الذكر القوي وغير الحساس، هذا المفهوم الذي يرسّخ في الطفل منذ ولادته هو الذي يجعله يحاول إخفاء ما يحتاجه فعلًا وهو الحب المتبادل والعاطفة ويميل الى إخفائهما تحت غطاء بحثه الدائم عن العلاقة الجسدية دون غيرها.

في الواقع، لا يحتاج الرجل، بعكس ما تظنه المرأة لأن يحدث أي اتصال جسدي بينه وبين زوجته لكي يغرم بها، بل كل ما يحتاجه فعلًا هو أن يجد شخصًا يقف الى جانبه ويمنحه العاطفة التي لطالما منعه المجتمع من الإعتراف بحاجته اليها.