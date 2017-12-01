تعرف على نظام VVT-i في السيارات ووظيفته

متابعات(صدى):

من المعروف أن نظام الـ VVT-i يستخدم في السيارات الحديثة وهذه الأحرف VVT-i هي اختصار لـ Variable Valve Timing with intelligence، ويعني الصمام المتغير مع الزمن الذكي ، هذا ويركب على عمود الكامات لصمامات السحب فقط ، حيث يتحكم هذا النظام في الوقت الذي يفتح فيه صمام السحب ، ويتغير زمن فتح صمام السحب حيب الظروف التشغيلية للمحرك ، بواسطة هذا النظام ،

– ويتم التحكم في هذا النظام من طرف وحدة التحكم في السيارة ، أو مايطلق عليها كمبيوتر السيارة ويتم ذلك بالاعتماد على عدة حساسات ، وهي :

– حساس كمية الهواء

– حساس وضعية عمود الكامات

– حساس وضع الخانق

– حساس وضع عمود الكرنك

– حساس سرعة السيارة

– حساس درجة حرارة محرك السيارة

– وبعد تلقي الاشارة من هذه الحساسات يقوم كمبيوتر السيارة ، بارسال اشارة الى هذا النظام الذي يقوم بوظيفته وهي توجيه ضغط زيت المحرك ، الى اتجاهات معينة ليقوم بعمله ، وهو التحكم في الوقت الذي يفتح فيه صمامات السحب في المحركات.