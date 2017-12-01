بالفيديو.. العبث والتخريب يطال واجهة جدة البحرية الجديدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حالات من العبث والتخريب في واجهة جدة البحرية بعد افتتاحها، رغم التحذير من ارتكاب مخالفات وفرض الغرامات.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الأطفال من أبناء المتنزهين في المشروع الجديد بالتخريب والقفز على اللوحات الكهربائية التي كُتب بها اسم واجهة جدة البحرية بالإنجليزية، دون اهتمام.

وكانت أمانة محافظة جدة، قد منعت استخدام الأرجيلة، والشواء، واصطحاب الكلاب، والافتراش، ورمي المخلفات، والتجول بالدراجات النارية، بالإضافة إلى الملابس غير اللائقة على الواجهة البحرية، إضافة إلى تكليف فرق ميدانية تقوم بتسليم المخالفين لأقسام الشرطة.