بعد قرعة كأس العالم.. تعرف على مجموعة المنتخب السعودي

طلال الغامدي(صدى):

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الافتتاحية الأولى مع كلٍ من مصر وروسيا و أوروغواي، وفقًا لسحب القرعة الذي أعلنه اتحاد الكرة العالمي ” الفيفا ” خلال الحفل، منذ قليل .

وتنطلق مباريات كأس العالم في روسيا بدءًا من 14 يونيو من العام المُقبل وتستمر حتى 15 يوليو من نفس العام، حيث تم تجهيز 12 ملعب لاستضافة 32 منتخب يشارك في المونديال عام 2018.

يذكر أنه للمرة الأولى تشارك 4 منتخبات عربية في التنافس على بطولة كأس العالم، وهم السعودية والمغرب و مصر و تونس.