بالصور.. حفل قرعة كأس العالم يستضيف هؤلاء الحضور

ماجد محمد(صدى):

حرص عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم على الحضور إلى حفل سحب قرعة كأس العالم في قصر الكرملين بروسيا لعام 2018 .

وتقدم الحضور المدير الفني لمنتخب المغرب هيرفي رينارد ، و جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري ، ويواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا ، فضلاً عن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا ، والأسطورة العالمية لكرة القدم ” بيليه ” على كرسي متحرك إثر مروره بأزمة صحية خلال الفترة الحالية ، وفيرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال، وأنطونيو بيتزى مدرب منتخب السعودية .

كما حضر خورخى سامباولى مدرب منتخب الأرجنتين ، وتيتى مدرب منتخب البرازيل ، كما وصل إلى مقر الحفل عدد من نجوم الكرة العالمية، الأسطورة الأرجنتينى ممارادونا ، البرازيلى رونالدينيو ومواطنه كافو ، وفورلان نجم منتخب أوروجواى السابق، والكاميرونى صامويل إيتو ، وقائد المنتخب الوطنى الأسبق حسام حسن، ومحمد ابوتريكة .