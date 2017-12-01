بالصور.. حفل قرعة كأس العالم يستضيف هؤلاء الحضور
حرص عدد كبير من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم على الحضور إلى حفل سحب قرعة كأس العالم في قصر الكرملين بروسيا لعام 2018 .
وتقدم الحضور المدير الفني لمنتخب المغرب هيرفي رينارد ، و جيرنوت روهر مدرب المنتخب النيجيري ، ويواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا ، فضلاً عن فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا ، والأسطورة العالمية لكرة القدم ” بيليه ” على كرسي متحرك إثر مروره بأزمة صحية خلال الفترة الحالية ، وفيرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال، وأنطونيو بيتزى مدرب منتخب السعودية .
كما حضر خورخى سامباولى مدرب منتخب الأرجنتين ، وتيتى مدرب منتخب البرازيل ، كما وصل إلى مقر الحفل عدد من نجوم الكرة العالمية، الأسطورة الأرجنتينى ممارادونا ، البرازيلى رونالدينيو ومواطنه كافو ، وفورلان نجم منتخب أوروجواى السابق، والكاميرونى صامويل إيتو ، وقائد المنتخب الوطنى الأسبق حسام حسن، ومحمد ابوتريكة .
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