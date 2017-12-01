نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا يفيد انقلاب شاحنة بدون حمولة وإصابة قائدها بالعاصمة المقدسة، بسبب السرعة أثناء الانعطاف وفقدانه السيطرة.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وباشرت الجهات المختصة عملها للوقوف علي ملابسات الحادث.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انقلاب شاحنة بدون حمولة وإصابة قائدها بالعاصمة المقدسة، وادي بني عمير، بسبب السرعة أثناء الانعطاف وفقدانه السيطرة .باشرت الجهات المختصة بالحادث ” .