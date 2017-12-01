تعرَف على المنطقة التي لن يزداد فيها المسلمين لثلاثة أسباب

واشنطن(صدى):

أفادت دراسة أجراها مركز أبحاث بيو فى الولايات المتحدة، بأن عدد المسلمين في أمريكا اللاتينية سيصل إلى 940 الف مسلم بحلول 2050، وبذلك تعتبر المنطقة الوحيدة في العالم التي سيقل فيها عدد المسلمين بشكل كبير.

وبحسب الدراسة، فإنه بحلول هذا العام، فإن عدد المسلمين سيزداد بشكل ملحوظة في عدد من المناطق على مستوى العالم وسيفوق عدد المسيحيين، ففي الولايات المتحدة وكندا

سيزداد بنسبة 179٪، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 170٪، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 74٪، وأوروبا 63٪، وآسيا والمحيط الهادئ 48٪، وأمريكا اللاتينية 13٪.

وأوضحت الدراسة، أن الهجرة السبب الأول فى زيادة عدد المسلمين فى أوروبا وأمريكا الشمالية، إلا أن فى أمريكا اللاتينية فإن الهجرة لا تمثل أي قلل، خاصة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة لدى الكثير من دول أمريكا اللاتينية، وأيضًا حالات عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

أما ثاني أسباب هذه الزيادة، هو اعتناق الإسلام، حيث أن هناك العديد من الأوروبيين اعتنقوا الاسلام في الفترات السابقة، في حين أنه ليس هناك في امريكا اللاتينية من اعتنق الدين الإسلامي.

أما السبب الثالث فهي الخصوبة، حيث أنه في إفريقيا حيث ينتشر الإسلام يسرع معدل نمو السكان فى جميع الحالات سواء مسلمين أو مسيحيين، حيث أن المرأة ممكن أن يوجد لديها أكثر من 6 أطفال، أما في امريكا اللاتينية على الرغم من أن معدلات الخصوبة مرتفعة فى المنطقة، إلا أن النساء فى أمريكا اللاتينية لا يرغبن في أن يكون لديهن أكثر من 3 أطفال.