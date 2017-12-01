الرئيس الروسي: هدفنا من تنظيم كأس العالم ترك انطباع جيد عن تاريخ روسيا

ماجد محمد(صدى):

بدأ منذ قليل مراسم قرعة نهائيات مونديال روسيا 2018، وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس ” الفيفا ” ، كلمتهما في بداية المراسم.

ووجه السويسرى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، رسالة شكر إلى روسيا البلد المستضيف لكأس العالم والرئيس الروسي.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: ” هدف بلادي ليس تنظيم بطولة العالم لكرة القدم فقط، ولكن أن يترك انطباع جيد عن تاريخ روسيا وثقافتها لدى الملايين الذين سيحضرون لمؤازرة منتخبات بلادهم الـ32 المشاركة فى المونديال ” .

وأوضح أن هناك 12 ملعبا ستسضيف مباريات البطولة ، موجهًا رسالة إلى مؤسسات بلاده بأهمية إنجاح تلك التظاهرة الرياضية الكبرى.