رابح صقر يغني على مسارح الشرقية

أماني الغامدي(صدى):

أحيا الفنان رابح صقر، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا استثنائيا ضمن حفلات السعودية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، في برنامجها روزنامة الشتاء، بحضور أكثر من 3 ألف شخص.

تفاعل جمهور الحضور مع ما قدمه الفنان خلال أمسية بدأها بأغنية ” إنت ملك ” ، وتبعها بمجموعة من أفضل ما قدمه الفنان رابح صقر خلال مسيرته الفنية حتى ساعات الليل المتأخرة.

وكانت هيئة الترفيه أطلقت مؤخرًا روزنامة الشتاء، والتي بدأت من الرياض مع فنان العرب محمد عبده، واختتمت نوفمبر بمجموعة مميزة من الفعاليات المحلية والعالمية.