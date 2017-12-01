قطر تستورد 4 آلاف بقرة لمواجهة العجز الاقتصادي والنتيجة صادمة

طلال الضوي(صدى):

استوردت قطر، حوالي 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة على متن طائرات، بكلفة 4 ملايين دولار؛ للمساعدة فى سد نقص الإمدادات من الغذاء والحليب، ولكن اكتشفت قطر بعد ذلك أن معظم تلك الأبقار لا تدر حليبًا كافيًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك.

ونتيجة لذلك، فقد عزمت الدوحة من خلال شركة ” بلدنا ” القطرية إنشاء مصنع للألبان، يحقق الاكتفاء الذاتى، بحلول يونيو المقبل، وهو ما يعنى بحسبتهم أن الاكتفاء سيتحقق بعد مرور عام من واقعة الأبقار المشحونة جوًا.

وفيما تتوقع الشركة وصول 14 ألف رأس بحريًا وليس جويًا، خلال الأشهر المقبلة، لم تذكر كيف ستعيش الأبقار فى طقس يبلغ 50 درجة مئوية.