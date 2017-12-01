شرطة الباحة تضبط 178 حزمة من القات المخدر

سعيد العجل(صدى):

تمكنت شرطة منطقة الباحة، في ضبط عدد 5 حقائب بداخلها عدد 178 حزمة من القات المخدر، داخل مركبة ” دينا ثلاجة ” ، بقيادة أحد الوافدين من الجنسية الإفريقية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أن رجال قوة أمن الطرق بمنطقة الباحة تمكنوا من إستيقاف إحدى المركبات ” دينا ثلاجة ” بقيادة أحد الوافدين من الجنسية الإفريقية، هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/١٣ هـ، كانت قادمة من طريق الجعبة باتجاه مركز جرب التابع لمحافظة العقيق.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور خلف المرتبة الداخلية على عدد 5 حقائب بداخلها عدد 178 حزمة من القات المخدر. تم اتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية، وأُحيلت القضية لجهة الاختصاص لاستكمال ما تبقى من إجراءات .