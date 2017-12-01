بالصور.. أمن الطرق وبلدية العويقيلة يضبطان مستودع لتخزين لحوم غير صالحة

خالد الضبيبي(صدى):

ضبطت دوريات أمن الطرق بالتعاون مع بلدية محافظة العويقيلة مساء اليوم الجمعة مطعم ومستودع لتخزين اللحوم والمواد الغذائية يديره عدد من العمالة قاما بتخزين لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتزويد المطعم عبر مستودع مخفي في سكن العمالة .

وقد أكد مدير ادارة الخدمات بالبلدية الاستاذ ” عبدالله بن مهجع العنزي ” أن المستودع تم ضبطه بمقر سكن العمالة والذي يقع خلف المطعم ، حيث تقوم العمالة بإستخدامه لتزويد المطعم باللحوم والمواد الغير صالحة وتم الضبط واتخاذ الاجراءات المتبعة لمثل هذه الحالات .

وأوضح رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الورده ” أن المواد المضبوطة تم تسليمها لمراقبي صحة البيئة لإتلافها وتطبيق النظام بحق المخالفين ، مؤكدآ حرص البلدية على تطبيق الجزاءات الرادعة والرامية للحفاظ على صحة المواطن .