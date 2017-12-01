بالفيديو.. ساحر يستخرج آيفون من جهاز تابلت

بكين(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو، لـ ساحر صيني، استخراج هاتف أيفون من جهاز ” تابليت ” كان يمسكه بيده، كإحدى أدوات العرض الرئيسية التي يستخدمها في أعماله.

ودار العرض بشكل رئيسي على ألعاب وقدرات خارقة في استخراج بعض الأشياء كانت تسير على سطح شاشة التابليت، ليستخرجها بشكل كامل بعيدًا عن الجهاز المسطح لتخرج بصورة طبيعية وملموسة.

و عرض الساحر، سمكة تسير على شاشة التابليت، قبل أن يقوم بإخراجها من الشاشة ووضعها في إناء مملوء بالمياه، بالإضافة إلى ذلك وكرر تلك اللعبة باستخدام أرنب، قام أيضًا بإظهاره على شاشة التابليت، قبل أن يقوم بامتصاصه من الشاشة وعرضه في قفص مغلق تمامًا.