الاجتماعي النسائي بتنمية وادي فاطمة يختتم دورة التجميل الشاملة

نايف السالم(صدى):

اختتمت وحدة التجميل بالنادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة نشاطها الثالث لهذا العام ١٤٣٩هـ تحت شعار دورة التجميل الشاملة التي استمرت لمدة شهر، هدفت لتعزيز ثقافة المتدربات في تزيين أنفسهن واكسابهن مهارة الاكتفاء الذاتي في التزيين.

تناولت الدورة عدد من المحاور أهمها كيفية غسل الشعر بالطرق الصحيحة واستخدام ” الاستشوار والفير ” وتركيب ” الحشوات والظفاير ” وعمل بعض التساريح البسيطة وتهيئة البشرة قبل وضع المكياج والتعرف على أنواع وأدوات المكياج وكيفية استخدامها وطرق عمل الكنتور ورسم الحواجب ورسمات العين المختلفة.

وفي نهاية الدورة طبقت المتدربات ما تعلمنه على أنفسهن وتم تقييمهن من قبل لجنة التحكيم وترشيح الخمسة الأوائل من الدورة ومنح المتدربات شهادات حضور وهدايا رمزية.

وعبرت المتدربات عن شكرهن بدروع تذكارية تم تقديمها لكل من رئيسة القسم النسائي ومشرفة النادي ومشرفة الوحدة وأخصائية التجميل تكريماً لهن على جهودهن في إتمام الدورة ونجاحها.