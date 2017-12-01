مصر.. تجميد أموال عائلة عصام العريان و 19 شركة إخوانية

القاهرة(صدى):

أمرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، اليوم الجمعة، تجميد ممتلكات وأموال 14 شخصاً من عناصر جماعة الإخوان و19 شركة تابعة للجماعة.

وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، اليوم الجمعة، تجميد أموال عائلة القيادي بالجماعة عصام العريان وهم، سمية عصام الدين محمد العريان، وأسماء عصام الدين محمد العريان، وإبراهيم عصام الدين محمد العريان، وسارة عصام الدين محمد العريان، كذلك تجميد أموال آية الله السيد عبد الفتاح عنان وعمر أحمد جابر إبراهيم الحاج وأحمد جابر إبراهيم محمد الحاج وياسر جابر إبراهيم محمد الحاج وسامح حسن محمد المهدي وفاطمة فضل سيد رزق ومحمد عبد الناصر فؤاد صقر ومحمد أسامة شمس الدين رسلان وعمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي.

ويشمل قرار التحفظ المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية.

كما أمرت اللجنة بالتحفظ على 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان بالمحافظات وهي شركة فيرجينيا للسياحة وشركة باك لاين للتنمية الصناعية وشركة ثري أم للصناعات الهندسية وشركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق، ودار الطباعة والنشر الإسلامية، وقررت إسناد إدارة هذه الشركات إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار.

وقررت اللجنة تنفيذ التحفظ على شركة أندلسية للاستثمارات العقارية وفروعها الأربعة وشركة أندلسية للفندقة والسياحة وشركة مطروح للألعاب المالية والرياضية وشركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية وفروعها وشركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير والشركة المصرية القطرية وشركة التيسيــر وشركة كيمات للتجارة والمقاولات وشركة بلولاجون للفندقة.