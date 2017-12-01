الجعفري: لا يمكن عقد أي حوار مباشر مع المعارضة

دمشق(صدى):

أكد بشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جنيف، أن المفاوضات لا تدور في حلقة مفرغة، موضحًا أنه لا يمكن عقد أي حوار مباشر مع المعارضة السورية.

وأوضح ” الجعفري ” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، في جنيف، أنهم تلقوا دعوة لجولة جديدة من الحوار، ولكن القرار مرهون بدمشق.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد أكد أنه قدم ورقة من 12 بنداً لمناقشتها ضمن محادثات جنيف 8 التي انطلقت الثلاثاء، وستمتد إلى 15 ديسمبر، بعد ” وقت مستقطع ” خلال نهاية الأسبوع على أن تستأنف الثلاثاء القادم.