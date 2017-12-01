بعد وفاة الأميرة ” مضاوي “.. الأمير خالد بن طلال ينشر صورة له وهو يقبل يدها

عادل الحربي(صدى):

نشر الأمير خالد بن طلال صورة له، اليوم الجمعة، وهو يقبل يد عمته الأميرة الراحلة مضاوي بنت عبدالعزيز، التي توفت الأسبوع الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي ” توتير “.

وعلق الأمير على الصورة قائلًا : ” اللهم في هذا اليوم الفضيل أغفر وارحم لوالدتي وعمتي الغالية الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز يارب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة واسكنها الفردوس الأعلى ” .

ويُذكر أن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، الصلاة علي الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود الاثنين الماضي، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.