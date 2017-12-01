تسرب غاز أدى لوقوع حريق بمطعم في مكة

نايف السالم(صدى):

اشتعل حريق تبلغ مساحته 81 متر بأحد مطاعم منطقة صناعية الدواس في العاصمة المقدسة ، إثر تسرب غازي أدى لوقوع الحادث .

وأعلن المركز الوطني للعمليات الخاصة ” 911 ” ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن الحادث ، مُعلقاً ” اشتعال حريق مساحته 9 متر مربع بأحد المطاعم بالعاصمة المقدسمة بصناعية الدواس ، بسبب تسرب عاز ، وباشر الحادث الجهات المُختصة ” .

الجدير بالذكر ، أن مركز العمليات الأمنية الخاصة بالمملكة يسعى لمُباشرة الحوادث فور وقوعها ، لتقليل مخاطرها ومحاولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حدوثها مُجدداً بالتعاون مع المسؤولين المُختصين في أسرع وقت .