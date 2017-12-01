بالصور.. طرح نيسان كيكس محل موديلات جوك في معرض لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

طرحت نيسان موديل كيكس 2018 الذي يعتبر سيارة الشركة المدمجة متعددة الاستخدامات الجديدة التي ظهرت لأول مرة في أمريكا اللاتينية في 2016, وكيكس الجديدة تحل محل جوك في هذه الفئة في السوق وتعتبر العضو السادس في عائلة السيارات متعددة الاستخدامات في نيسان.

وزودت السيارة بتصميم مميز وتدمج بين العناصر المختلفة من تصميم موديلات مثل روج وميكرا السوبرميني . وتنضم السيارة لموديلات روج سبورت وروج ومورانو وباثفيندر وارمادا وتحمل تصميم معبر وتكنولوجيا خاصة وعملية ذكية ونظم أمان متطورة وسعر مناسب أقل من 19 ألف دولار.

وتحمل كل الموديلات محركات بنزين سعة 1.6 لتر رباعية الاسطوانات بقوة 125 حصان مع ناقل حركة اكسترونيك CVT مع معدل استهلاك وقود 33 ميلجالون وتحمل كل النسخ نظم دفع أمامية حصرية فقط. وتأتي السيارة بخيارات من 7 ألوان و5 أنواع من مزج الألوان وقد تشمل سقف أسود وألوان مختلف للجسم مثل الابيض والبرتقالي والأحمر وعندما يكون السقف برتقالي يصبح لون الجسم رمادي وعندما يكون السقف ابيض يكون الجسم أزرق.

وزودت السيارة بنظام ترفيهي بشاشة 7 بوصة ومشغل أبل كار بلاي وآندرويد أوتو ونظام صوتي راقي Bose مع نظام نيسان للتصوير المحيطي الذكي . وتأتي كل الموديلات بمكابح طواريء أوتوماتيكية بصورة قياسية بينما في نسخ SV وSR فسيوجد نظام رصد للبقع العمياء والتحذير من حركة المرور الخلفية.