الهند: القبض على راكب بسبب رائحة جوربه

نيودلهي(صدى):

تمكنت الشرطة الهندية، من القبض على راكب حافلة بسبب رائحة جوربه التي تسببت في مشاجرة بينه وبين أحد الركاب، وأسفر الشجار إلي قيام الركاب بتقديم شكوى ضد الراكب البالغ من العمر 27 عامًا لتسببه في فوضى عامة.

ووقع الحادث قرب العاصمة الهندية نيودلهي عندما خلع الراكب حذاءه وجوربه الذي انبعثت منه رائحة كريهة للغاية دفعت الركاب إلى مطالبته بوضعه في حقيبته أو إلقائه بعيدًا، ولكنه رفض فاندلعت المشاجرة.