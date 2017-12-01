الإمارات تدعو إيران للتفاوض حول الجزر الثلاث المحتلة

ابوظبي(صدى):

طالب رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرة أخري دعوة إيران للجلوس إلى طاولة الحوار، أو قبول تحكيم دولي لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

وقال الشيخ خليفة في كلمته التي وجهها للشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني للدولة الـ 46، إن الإمارات ترفض أي تدخل خارجي يمس أمنها أو أمن واستقرار الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو أي دولة شقيقة أو صديقة.

وأردف، أنه لا مخرج من هذا النفق المظلم دون اتفاق جماعي بعدم السماح لأي طرف – مهما كان – بعرقلة الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار والتزام مواقف قوية ترفض الإرهاب واتخاذ تدابير مشتركة تحاسب رعاته ومموليه وداعميه.