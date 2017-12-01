السبب وراء إلغاء زيارة ” ترامب ” إلى بريطانيا لأجل غير مسمى

واشنطن(صدى):

أعلنت صحيفة تليجراف البريطانية، عن السبب وراء إلغاء الرئيس دونالد ترامب زيارته إلى بريطانيا التي كانت مقررة يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة في تقري نشرته اليوم الجمعة، أن الخلافات الحادة التي نشبت بين الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجية بريطانيا تيريزا ماي، هي السبب وراء ذلك، مؤكدة أنها لديها معلومات بأن الزيارة تم تأجيلها لهدف غير مسمى.

وكان من المفترض أن يزور ترامب لندن فى مطلع العام الجديد لافتتاح مقر السفارة الأمريكية الجديد في لندن، و الهدف من زيارة العمل والتي تم التخطيط لها بدون لقاء الملكة إليزابيث الثانية، هو للسماح لترامب بزيارة بريطانيا مع تجنب الاحتجاجات التي قد تتسبب فيها زيارة رسمية لبريطانيا.

ومن جانبها، أدانت ماي إعادة نشر ترامب تغريدات حزب ” بريطانيا أولاً ” واصفة هذا الفعل بـ ” التصرف الخاطىء ” ، ورد ترامب على انتقاد ماى قائلا ” لا تركزي معي بل اهتمي بالإرهاب المتشدد الذي يحدث في بريطانيا ” .