مُشجع إماراتي يقتحم ملعب الدوري بسيارته
اقتحم أحد المُشجعين ملعب مباراة الدوري الإماراتي للشباب تحت سن الـ18 ، المُقام بين الجزيرة و شباب الأهلي دبي ، بسيارته وسط ذهول الحاضرين من المشهد.
وفوجئ اللاعبون في المباراة بسيارة تقتحم أسوار الملعب بطريقة متهورة ، كاد خلالها أن يتسبب في دهس عدد كبير من اللاعبين.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للحادث يوضح حالة الصدمة التي أصابت الحضور من جمهور ولاعبين ، مُطالبين إدارة الملعب باتخاذ إجراء رادع، لمُعاقبة هذا المُشجع المُستهتر ، لاستهزائه بأرواح اللاعبين، خاصةً أنه اقترب منهم بدرجة مُخيفة .
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