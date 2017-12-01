  • الجمعة 1

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مُشجع إماراتي يقتحم ملعب الدوري بسيارته

مُشجع إماراتي يقتحم ملعب الدوري بسيارته

مُشجع إماراتي يقتحم ملعب الدوري بسيارته
ماجد محمد(صدى):

اقتحم أحد المُشجعين ملعب مباراة الدوري الإماراتي للشباب تحت سن الـ18 ، المُقام بين الجزيرة و شباب الأهلي دبي ، بسيارته وسط ذهول الحاضرين من المشهد.

وفوجئ اللاعبون في المباراة بسيارة تقتحم أسوار الملعب بطريقة متهورة ، كاد خلالها أن يتسبب في دهس عدد كبير من اللاعبين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو للحادث يوضح حالة الصدمة التي أصابت الحضور من جمهور ولاعبين ، مُطالبين إدارة الملعب باتخاذ إجراء رادع، لمُعاقبة هذا المُشجع المُستهتر ، لاستهزائه بأرواح اللاعبين، خاصةً أنه اقترب منهم بدرجة مُخيفة .


الوسوم:, , , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *