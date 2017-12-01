هاشتاق ” خربين ” يتصدر ” تويتر ” بـ 8 ملايين زائر

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هشتاق #عمرخربينأفضللاعبآسيوي 2017، الذي أصبح أول سوري يفوز بالجائزة، بعد تفوقه على عمر عبدالرحمن لاعب العين الإماراتي، والصيني وو لي لاعب شنغهاي سيبج في بانكوك عاصمة تايلند.

وانهالت التعليقات والتهاني والشكر على النجم الهلالي لجهوده ونجاحاته مع فريقه ومع منتخب بلاده.

وشارك في الهاشتاق أكثر من 2.086 تغريدة أصلية، وزار الهاشتاق أكثر 7.865.772 مليون شخص، حيث إن نسبة التغريدات 26.2 في المائة، ونسبة الرتويت 73.2 في المائة، وكانت نسبة الردود 0.6 في المائة.