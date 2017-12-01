الكهرباء: استهلاكات الملاعب والمنشآت الرياضية بالمملكة تتجاوز المليار ريال سنويًا

نواف السالم(صدى):

في وقت تتجه فيه الجهات المختصة إلى خفض الاعتماد على الكهرباء والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتخطط لاستهداف إنتاج 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً حتى حلول العام 2023، عبر 60 مشروعاً لإنتاج الطاقة المتجددة، بتكلفة تتراوح بين 30 و50 مليار ريال.

وقال مصدر بالكهرباء، إن المنشآت والملاعب الرياضية بالمملكة تستهلك طاقة كهربائية بقيمة 100 مليون شهرياً، أي ما يعادل أكثر من مليار ريال سنوياً.

ورحب العديد من المختصين مجال الطاقة، بفكرة تقديم الكهرباء من الطاقة الشمسية في المنشآت والملاعب الرياضية، كون الملاعب الرياضية يرتادها عددٌ كبيرٌ من الجمهور، ما يسهم في نشر ثقافة استخدام الطاقة البديلة في المجتمع.