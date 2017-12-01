الجارديان: ماذا يعني ” لقاء الكوادر المخضرمة ” بين أوباما والرئيس الصيني

لندن(صدى):

نشرت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية، اليوم الجمعة، تقريرًا عن زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى الصين ومقابلة الرئيس الصيني شى جين بينج في بكين، حيث ربطت بينها وبين زيارة دونالد ترامب لبكين أيضا قبل عدة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن وسائل الإعلام الصينية تطرقت إلى لقاء أوباما وشى، وأطلقت الصحف الصينية على اللقاء صفة ” لقاء الكوادر المخضرمة ” ، هذا المصطلح الذي يطلق عادة على المسئولين الشيوعيين المتقاعدين.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن المصطلح يحمل في مضامينه إشارة إلى الحساسية الدبلوماسية بين بكين وواشنطن، غير أن وسائل الإعلام الرسمية الصينية تناولت هذا الحدث على نحو مقتضب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما شجع على تطوير العلاقات الأمريكية مع الصين وتعهد بمواصلة المشاركة في العلاقات الأمريكية ـ الصينية، مضيفة أن الزيارة تعد جزءا من رحلة تشمل توقفات قصيرة في الهند وفرنسا حيث يستقبل الرئيس ماكرون أوباما ويدعوه لتناول الغداء في الإليزيه.