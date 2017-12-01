بعد اجتماعه مع رئيس ” الفيفا ” .. تركي آل شيخ يؤكد: اجتماع إيجابي جدًا

طلال الغامدي(صدى):

اجتمع المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في اجتماع لأكثر من ساعة في موسكو، قبل انعقاد قرعة كأس العالم في روسيا 2018.

وقال ” آل شيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” منذ قليل: ” سعدت قبل قليل بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو ..اجتماع إيجابي جدًا ” ، مضيفًا: ” اتفقنا على كثير من العمل والتعاون لمصلحة رياضتنا الخليجية والعربية وكذلك الإسلامية والآسيوية ” .