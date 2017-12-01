 العثور على 91 عبوة ناسفة بالفلوجة زرعها ” داعش “

بغداد(صدى):

صرَح قائد الفرقة 14 التابعة لعمليات شرق الأنبار بالعراق، اللواء الركن عبد المحسن حاتم العباسي، بأن القوات الأمنية عثرت على 91 عبوة ناسفة على شكل جالون مفخخ سعة 20 لترًا.

وذلك خلال عملية دهم وتفتشيش جنوبي الفلوجة، والتي استهدفت مناطق مختلفة من حي الشهداء، حيث جمعت القوات العديد من العبوات الناسفة والأجسام المفخخة التي زرعها مجرمي ” داعش “، إبان سيطرته على المدينة وتفجيرها في أطراف الحي.

وأشار القائد بالفرق الـ14، إلى أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المتفجرة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية.