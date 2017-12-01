الأكراد يشاركون في المرحلة الثانية من الانتخابات التي تقع تحت سيطرتهم بسوريا

دمشق(صدى):

شارك الناخبون السوريون، اليوم الجمعة، في المرحلة الثانية من الانتخابات التي تنظمها الإدارة الذاتية الكردية على ثلاث مراحل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا.

وفتحت أبواب الاقتراع في مناطق سيطرة الأكراد عند الساعة الثامنة صباحًا على أن تقفل عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيتم فى المرحلة الثانية انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل اقليم من أصل ثلاثة يشكلون روج أفا.

وتتم في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير، انتخاب ” مجلس الشعوب الديموقراطية ” لكل من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.

وسيتم في اليوم نفسه انتخاب ” مؤتمر الشعوب الديموقراطية ” العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.