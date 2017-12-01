ألبانيا تتوقف عن العمل بسبب الفيضانات

تيرانا(صدى):

توقفت الحركة في موانىء ألبانيا، وتم تعليق الرحلات الجوية في المطار الدولي، اليوم الجمعة، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي غمرت أجزاء كثيرة من البلاد.

وأكدت الحكومة الألبانية في بيان لها، إن شخصًا لقى حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، فيما تم تدمير 18 منزلًا في حوادث بسبب الطقس السيء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتضرر حوالي 71 ألف شخص بسبب انقطاع الكهرباء، فيما أغلقت الكثير من الطرق في جميع أنحاء البلاد، كما استمر إغلاق المدارس اليوم على مستوى البلاد.

وأوضح الجيش الألباني، أنه أمر حوالي 500 جندي ليل أمس بإجلاء مئات السكان من المناطق التي ضربها الفيضان.