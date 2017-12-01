هذه رسالة ملكة جمال الكون التي منحتها اللقب

متابعات(صدى):

خاضت ملكة جمال جنوب إفريقيا ” ديمي بيترز ” ، والتي فازت بلقب ملكة جمال الكون مؤخراً حملة تركز على قضية دفاع المرأة عن النفس ، لتصبح رسالتها إلى السيدات هذا العام .

وأطلقت ” ديمي ” على حملتها اسم ” غير قابل للكسر ” ، التي تهدف إلى تمكين المرأة من الدفاع عن نفسها بالفكر والجسد معاً ، مشددة على أهمية التركيز على حقوق المرأة حول العالم ، وهو الأمر الذي جعلها مؤهلة للفوز باللقب ، وفقاً لما ذكره موقع ” ماري كلاري ” البريطاني .

و بذلت ملكة جمال الكون قصارى جهدها لتفعيل قضيتها ، عن طريق اللجوء إلى متخصصين لتعليم السيدات في جنوب إفريقيا وتمكينهن من الدفاع عن أنفسهن بكافة الوسائل المُتاحة .