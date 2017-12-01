المملكة تتبرع ب 100 ألف دولار لقرية الأطفال العالمية في بولندا

واس(صدى):

بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ( حفظه الله) قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا محمد بن حسين مدني وممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منصور العيد بتسليم شيك بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لمؤسسة ستانيسوافا بينشاك لمساعدة الأطفال وذلك دعماً لإنشاء القرية العالمية متعددة الأعراق في مدينة بجوززف بمحافظة بودكارباسكي بجنوب شرق بولندا، بهدف رعاية الأطفال اليتامى من الأسر المفككة من المنطقة والدول المجاورة من مختلف الأعراق والثقافات والأديان.

وحضر مراسم التسليم من الجانب البولندي محافظ محافظة بودكارباسكي ايفا لينيارت ونائبة رئيس البرلمان الأقليمي لمحافظة بود كارباسكي ماريا كُوروفسكا وعضو البرلمان البولندي رئيسة الفريق البرلماني للاتصال مع المملكة العربية السعودية كريستينا فروبليفسكا وعدد من الشخصيات البولندية البارزة والعديد من وسائل الإعلام.

وأكد السفير مدني في كلمته بالمناسبه أن المملكة قدمت لمواطني جمهورية بولندا الصديقة العديد من المساعدات الإنسانية في مجال فصل التؤام السيامي وعلاج الأطفال ودعم بعض المعاهد الطبية وتشجيع الحوار بين الثقافات والأديان والتعاون الثقافي والتعليمي وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تؤكد عمق العلاقة بين البلدين.

وقال السفير إن التبرع الأخير لدعم إنشاء القرية العالمية متعددة الأعراق في منطقة بجوزوف يشكل استمراراً لنهج المملكة في رعاية الأطفال وهُم أكبر ثروة إنسانية وهي خطوة في التعاون بين الشعوب والثقافات.

من جانبه قدم رئيس المؤسسة اندجي بيتشاكب الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على هذه الهبة الكريمة ، مشيراً إلى الأثر الطيب الذي أحدثته في أوساط مواطني المنطقة، متمنيًا للمملكة المزيد من الازدهار والتقدم .