قطر وتركيا وإيران يتراجعوا في مؤشر الازدهار العالمي

طلال الضوي(صدى):

تراجعت قطر إلى المركز الـ47 في مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ” ليجاتوم ” البريطانية، الذي تحدث عن النظر إليها على أنها أكثر فساداً عما كانت عليه العام الماضي.

وأوضحت المؤسسة، أنها أكثر فسادًا نزرًا لسقوطها في معايير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بسبب الصعوبات في إيجاد حلول للوفاء بالالتزامات المالية وتأمين الاستثمارات.

وسجَلت تركيا تراجعًا إلى المركز الـ88 وفق التقرير الذي عزا ذلك إلى التضييق على الحريات الشخصية والصحافة والحقوق المدنية.

بينما حلت إيران متأخرة في المركز الـ117، حيث علق التقرير بالقول ” إن الإيرانيين لا يثقون بحكومتهم ” .

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كأكثر الدول ازدهارًا فى العالم العربى بحصولها على المركز الـ39 لتتقدم بذلك درجتين عن العام الماضي.