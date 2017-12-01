بالفيديو.. لحظة مداهمة أوكار دعارة واستراحات مشبوهة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصد عبر ” السناب الأمني ” جوانب من العمليات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة، للإطاحة بمخالفين يديرون أوكاراً للدعارة وأماكن مشبوهة.

كما ألقى رجال الأمن القبض على عشرات المخالفين والمجهولين.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الشهر الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، أسفرت حتي يوم الأربعاء الماضي، عن ضبط 118425 مخالفاً، بينهم أكثر من 1000 امرأة.