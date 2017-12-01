بالفيديو.. لحظة مداهمة أوكار دعارة واستراحات مشبوهة بالرياض
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصد عبر ” السناب الأمني ” جوانب من العمليات الأمنية التي نفذتها شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة، للإطاحة بمخالفين يديرون أوكاراً للدعارة وأماكن مشبوهة.
كما ألقى رجال الأمن القبض على عشرات المخالفين والمجهولين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الشهر الماضي، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في كافة مناطق المملكة، أسفرت حتي يوم الأربعاء الماضي، عن ضبط 118425 مخالفاً، بينهم أكثر من 1000 امرأة.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 54 دقيقة
هذا عمل جيد ومبارك من شرطة الرياض ويجب الحرص على التصوير والنشر بشكل اكبر وان تنزل كمقاطع قصيره على فترات .. لتكون رساله لكل مخالف فمثل هذه المقاطع تنتشر بين العماله كالهشيم..
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5666 ] نشر منذ 32 دقيقة
عساكم عالقوه وربي يحفظكم
ابوريناد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله ينصركم