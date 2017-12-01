احتفاءً بيوم الجودة العالمي تعليم الرياض يطلق هاشتاق مسابقة ترجم

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بمكتب التعليم الأهلي والأجنبي هاشتاق #تعليم الرياض مسابقة_ترجم .

وذلك ضمن فعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم الذي تحتفي فيه الإدارة ببث مباشر عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي:(Snapchat ) طيلة الأيام القادمة وحتى نهاية شهر نوفمبر والذي يعد شهر الجودة، حيث يحمل عدد من النصوص المقتبسة للمؤسس الحقيقي لإدارة الجودة الشاملة الدكتور وليام إدوارد ديمنغ، كمادة مخصصة للترجمة من قبل تلاميذ المدارس الأهلية والأجنبية بآلية يتم تصديرها للمدارس .

الجدير بالذكر أن التفعيل الحي من خلال السناب شات حمل عدد من آراء منسوبي ومنسوبات التعليم والمهتمين حول الجودة والفكر الإداري

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، الأستاذ أنس الأحيدب بأن إطلاق #تعليم الرياض مسابقة_ترجم سيكون بادرة دائمة لنشر ثقافة الترجمة بين تلاميذ المدارس الأهلية والأجنبية وإذ يعد إطلاقه أحد صور تفعيل المكتب ليوم الجودة العالمي في التعليم، فإنه خصص هذه المرحلة لترجمة نصوص مقتبسة لمؤسس لإدارة الجودة الشاملة ” ديمنغ ” عن فكره الإداري في التطوير والتحسين المستمر، ونحث أبنائنا التلاميذ للمشاركة والتفاعل مع المسابقة.